Од ютра пирсканє суньоґох

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Третмани процив суньоґох зоз жеми и з воздуху на териториї општини Кула ше будзе окончовац у периодзе од 2. по 16. юлий, сообщела новосадска „Циклонизацияˮ.

Точне место и час третману будзе завишиц од хвилї, а третмани ше будзе окончовац зоз препаратами на бази ламбда-цихалотрина и делтаметрина.

Спозорює ше пчоларох же препарат отровни за пчоли и же би требали заврец кошнїци лєбо их оддалїц найменєй 5 километри од спомнутих местох третированя.

Дїство препарату тирва три днї.

