Почал одкуп огуркох корнишонох у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – И того року у Руским Керестуре орґанизовани одкуп огуркох корнишонох, а контракти о тим кооперативним продуковательстве подписало коло 30 продуковательох, векшина з Руского Керестура, алє и з околїска.

Подприємство „Т-Пам”, чий власнїк Павле Малацко, у сотруднїцтве зоз Землєдїлску задруґу „Башта и шпајзˮ з Руского Керестура, и того року орґанизую одкуп тей рошлїни, а подприємство „Т-Памˮ польопривреднїком дава и репро-материял у форми системи капка по капку, защитних мрежох, фолиї, хемийних средствох и прикарми.

Одкуп од коло 100 тони корнишонох догварени зоз даскелїма фирмами зоз Сербиї, а огурки ше на одкупним месце роздзелює до трох класох.

Так, за 1. класу, до хторей спадаю огурки од 3 по 6 центи, мож достац 90 динари по кили, за 2. класу, до хторей спадаю огурки од 6 по 9 центи, цена 60 динари по кили, за 3 класу, до хторей спадаю огурки од 9 по 12 центи, мож достац 18 динари за килу, а по думаню Малацки, найрентабилєнйша друга класа огуркох корнишонох.

