Мали матуранти коцурскей Школи достали свидоцтва

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури вчера, 30. юния, отримана шветочносц на хторей малим матурантом Основней школи „Братство єдинство” з Коцура уручени свидоцтва о законченим основним образованю. Школяре, попри свидоцтвох, достали и дипломи котри здобули под час школованя, як и Вуково дипломи.

Директорка школи Сенка Мученски привитала шицких присутних, а школяром котри закончели свойо образованє у тей школи повинчовала на посцигнутим успиху. З тей нагоди директорка, як и шицки класни старшинове, шицким школяром пожадали вельо щесца у дальшим образованю и у живоце.

Школяре седмих класох пририхтали пар слова за своїх товаришох з хторима ше розиходза, а кажди матурант достал и ружу. Найуспишнєйши школяре тей ґенерациї достали кнїжки и дарунки. Окреме похвалєна школярка ґенерациї, школярка руского оддзеленя, Катарина Недич.

За будуцих стредньошколцох тераз шлїдзи пополньованє лїстини жаданьох за упис до жаданей стреднєй школи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)