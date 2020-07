Приєм за ношительох Вуковей дипломи

ВЕРБАС – Пондзелок, 29. юния, за найлєпших школярох основних и стреднїх школох вербаскей општини орґанизовани святочни приєм котри орґанизовала локална самоуправа. Прияли их предсидатель и член Дочасового орґану Општини Вербас Милан Ґлушац и Предраґ Роєвич, як и руководитель Оддзелєня за дружтвени дїялносци Мира Недич.

Вкупно 79-еро школяре ношителє Вуковей дипломи того школского року достали кнїжки о найзначнєйших сербских науковцох, а школяре ґенерациї наградзени з таблет рахункарами.

Зоз Основней школи з Коцура наградзени, попри школярки ґенерациї Катарини Недич, и Павле Бесерминї, Михаела Горняк, Ана Ґрандич, Теодора Йолич и Ясмина Макаї.

