Прияви за „Мелодиї Руского двору” по 3. юлий

ШИД – Як нєдавно наявене з Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш” у Шидзе, народни оркестри котри жадаю наступиц на XIII Фестивалу тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” треба же би ше приявели по 3. юлий.

Тогорочни Фестивал будзе отримани 1. авґуста, а пропозициї котри маю сполнїц учашнїки прилагодзени епидемиолоґийней ситуациї. Орґанизатор у поволанки наглашел же тогорочни фестивал будзе ревиялного характеру и без жирию, пре мало часу за пририхтованє наступох.

Пре безпечносц и почитованє предписаних мирох защити, орґанизатор препоручел же би на фестивал нє приходзели вецей як 20 особи з єдного куд-а, же би на бини источашнє нє шмело буц вецей як дзешец учашнїкох, а у порти Руского двору ше муши ношиц защитну маску и тримац социялну дистанцу.

