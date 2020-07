Комплет Костельникових творох мож купиц и у он-лайн кнїжкарнї

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово“ понукла нашей заєднїци пейц томи капиталних творох Гавриїла Костельника у луксузним виданю по знїженей цени, а од нєшка их мож купиц и у нашей он-лайн кнїжкарнї.

У комплету ше находзи „Поезия на руским литературним язику“, „Проза на руским литературним язику“, „Поезия на горватским и українским язику“, „Роса и слунко – литературна критика и есеїстика“ и „Чловек и швет – филозофия и социолоґия“.

Цали комплет кошта 2500, место 3400 динари. Тот специялни попуст важи лєм за купованє шицких пейц публикацийох вєдно.

Кнїжки по тей цени мож купиц и у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе у будинку „Дньовнїк” на Булевару ошлєбодзеня 81, на седмим поверху и на телефон 021/6613 697, у Дописовательстве у Руским Керестуре, будинок дакедишнєй Друкарнї на другим поверху и на телефон 025/703 311, як и у нашей он-лайн кнїжкарнї.

