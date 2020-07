Почало приявйованє за безплатну школу за ваготни жени и будуцих родичох

КУЛА – Почал нови круг уписованя до безплатней школи за ваготни жени и будуцих родичох хтора будзе тирвац 7 днї, а початок плановани за 6. юлий.

Школу орґанизую Дружтво „Белава птицаˮ и Општина Кула, а преподаваня буду лєм єдна часц проєкту, зоз конєчним цильом звекшаня наталитету и потримовки будуцим родичом у Општини.

Проєкт, у чиїм составе ше отримую преподаваня за ваготни жени, потримало Министерство за демоґрафию. Тота програма ма даскельо мири хтори порушаю родзенє дзецох, односно злєпшую демоґрафску слику.

У рамикох школи родительства, ваготни жени буду учиц о розвойней психолоґиї, о улоги родичох у розвою дзецка, о фактору ризику под час ваготносци, о анализох пред породом и о породзилїщу, як и о тим цо их чека док ше враца дому зоз породзилїща. Тиж, упознаю ше и зоз вежбами диханя, вежбами после породу, як и зоз вежбами за бебу.

Вецей информациї мож достац на число телефон 025-724-177, лєбо у улїчки Ленїнова 17 у Кули.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)