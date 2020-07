Наградзени спортисти Карате клубу „Гайдукˮ

КУЛА – Члени Карате клубу „Гайдукˮ внєдзелю, 28. юния, наступели у Новим Бечею на Купу Войводини за кадетох, юниорох и сениорох зоз 14 змагателями и трома екипами, и освоєли 5 златни медалї. Медзи наградзенима и Ґлориян Штранґар з Руского Керестура хтори у екипней конкуренциї освоєл стриберну медалю.

Члени Гайдуку хтори освоєли три стриберни медалї у екипней конкуренциї, а хтори наступели у составе кадетох то: Лука Ґириц, Марко Пуцар, Растко Батуран и Ґлориян Штранґар, як и екипа кадетох дзивчатох у составе Матеа Калмар, Миона Кнежич, Милана Корица и Нина Татич.

Бронзову медалю у екипней конкуренциї освоєл тим юниорох – Наталия Сератлич, Александра Дїкич и Нина Воїнович.

