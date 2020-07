Сообщенє Дома здравя Кула

КУЛА – Дом здравя Кула обвисцує гражданох општини Кула, хтори маю симптоми респираторней инфекциї, же би ше явели до Ковид амбуланти Дома здравя и окончели нєобходни препатрунки и дияґностику.

После препатрунку, кед потребне лїченє у шпиталю, лїкаре Дома здравя пошлю пациєнта до одвитуюцого общого шпиталю.

Же би ше обкеровало гужви, до Ковид амбуланти треба же би ше явели лєм особи хтори маю виражени симптоми – горучку и кашлянє зоз очежаним диханьом. Пациєнти зоз респираторнима нєлагодносцами, хтори маю благши симптоми хороти, потребне же би остали у своїм доме у самоизолациї, зоз звичайним лїченьом лєгчейших формох респираторних инфекцийох.

Тиж, у самоизолациї од 14 дньох треба же би були и особи хтори були у контакту зоз особами хтори охорели од инфекциї Ковид 19.

Контакт телефон Ковид амбуланти Дома здравя у Кули 064/849-24-67.

