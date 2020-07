КУЛА – Предситатель општини Кула, Дамян Милянич, видал сообщенє за шицких учашнїкох у жатви, пре запровадзованє мирох защити од огня под час жатви у тим року.

У сообщеню, котре у цалосци мож пречитац на тим ЛИНКУ, назначени даскельо важни мири як цо то строга забрана палєнє огня на отвореним просторе, як и безпечносц машинох хтори участвую у жатви и транспорту урожаю.

Шицки особи хтори рукую зоз польопривреднима машинами у окончованю жатви и транспорту, и помоцни роботнїки, муша буц по окремней програми оспособени за зоперанє наставаня огня и його гашеня, а обовязне мац и комплет за першу помоц.

Важни телефони: Општински огньогасни союз Кула 063/523-561-2, Професийно-огньогасна єдинка Кула 025/720-093-3 и Информацийно-општински штаб за жатву: 025/722-302.

