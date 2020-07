РУСКИ КЕРЕСТУР – На Маковским шоре (Фрушкогорска улїца) при Замку з роботу започал Центер св. Йосафати, хтори основали шестри Служебнїци СНДМ з Руского Керестура. То духовни центер у хторим ше орґанизую стретнуца за виронаучних школярох.

Вироучителька ш. Авґустина Илюк зоз школярами отримує друженя и креативни роботнї кажди вовторок и штварток на 14 годзин и нєдзелями после Дзецинскей Служби Божей.

Того пиятку, 3. юлия на 14 годзин, школяре ше пред Святима Тайнами буду модлїц за застановйованє пандемиї корона вирусу. Зоз школярами и ш. Авґустину на заєднїцкей молитви будзе и парох Михайло Малацко.

