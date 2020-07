Школярски дзень на нєдзелю

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 5. юлия, у Водици ше отрима Школярски дзень за школярох основней и штреднєй школи, за студентох, їх професорох и родичох.

Служба Божа у Водици будзе на 11,30 годзин, а после будзе преподаванє, друженє и закуска.

До Водици ше будзе исц и орґанизовано, за керестурских школярох – на бициґлох, а сход будзе пред Каритасом на 10 годзин.

Поволани шицки школяре, алє и їх родичи, баби и дїдове, як и просвитни роботнїки же би пришли до Водици подзековац за тот школски рок и модлїц охрану и здравє.

