У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец седмим чишлє новинох „Руске слово” на початних бокох у рубрики „Тижньовнїк” дати звит зоз схадзки Роботного цела за спорт Националного совиту Руснацох, док о прелиминарних резултатох виберанкох писала наша редакция и мрежа дописовательох до рубрики „Нашо места”. На тох бокох мож пречитац и актуалносци з Руского Керестура, Шиду, алє и о проблему одкладаня одруткох у Дюрдьове.

На „Економиї” пише о пририхтованю механїзациї за роботу на польох и о жатви на войводянских оранїцох.

На бокох рубрики „Култура и просвита” пише о пририхтованьох за отримованє наших фестивалох, о законченю основного образованя малих матурантох у Коцуре и Дюрдьове, а ту и звит зоз Мултимедиялного стретнуца у новосадским Руским културним центру кед госц бул писатель Владимир Кочиш. У тей рубрики и розгварка зоз Саню Тиркайло зоз Шиду.

„Людзе, роки, живот” понукаю нове предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка, а читаче можу упознац Милю и Миколу Стриберових зоз Коцура.

„Духовни живот” пише о икони Пречистей Дїви Мариї у Водици и Першей причасци у Старим Вербаше.

„Спорт” дознава резултати зоз турнира у одбойки на писку на Паличу хтори отримани у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” и успихох Атлетского клубу „Русин” на Купу Войводини, а ту и дзевяте предлуженє фельтону о 60 рокох роботи Рукометного клубу „Русин”.

Додаток у тим чишлє „Литературне слово”, а на остатнїх бокох находзи ше рубрика и горуци тепши”.

