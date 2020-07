У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20,30 годзин, госци у студию буду Олена Папуґа и Желько Ковач, а буду бешедовац о актуалних проблемох у вязи зоз урядовим хаснованьом язика и писма у општинох дзе жию Руснаци.

У другей часци емисиї будзе емитована документарна емисия о фамелиї Сабо зоз Вербасу.

Такой по законченю тей емисиї на шоре и найновше виданє „Пулса младих”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

