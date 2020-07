У Новим Садзе кажди дзень од 20 по 30 новозаражених

НОВИ САД – Спрам епидемиолоґийних податкох, Нови Сад тераз найзагроженши город у Войводини, бо ше кажди дзень реґиструю од 20 по 30 новозаражени зоз коронавирусом, преноши портал 021 и сайт Радио-телевизиї Войводини.

Вчера у Войводини реґистровани 44 новозаражени од котрих половка у Новим Саду. По податкох Института за явне здравє Войводини послатих порталу 021, реґистровани 47 позитивни пациєнти, од котрих 44-ро маю пребувалїще у даєдним месце у Войводини.

У Клинїчним центру Войводини ше лїчи 91 пациєнт, цо за 11 вецей як вчера. На респираторох 6 особи, єдна менєй як вчера.

Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович гварел же ше уж даскельо днї зазначує до 40 нови случаї на дзень и же углавним половка зоз Нового Саду. По його словох, за Новим Садом по числу хорих Вербас зоз коло 10 случаями.

Рост числа заражених обачлїви у цалей покраїни, а скоро же нєт општини без двоцифрового числа людзох у изолациї.

