У емисиї на радию лем.фм госцовал Яким Чапко

ҐОРЛИЦЕ (ПОЛЬСКА) – Стреду, 1. юлия, на польским радию лем.фм емитована емисия у котрей бул госц писатель Яким Чапко зоз Дюрдьова.

У емисиї под назву „Поетски швет Якима Чапка” слухаче могли вецей дознац о Руснацох у Дюрдьове, грекокатолїцкей парохиї, як и о Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко”.

Писатель Яким Чапко бешедовал и о своєй творчосци, и о живоце рускей заєднїци на тих просторох, а емисиї була преткана зоз музику руских интерпретаторох.

Реприза тей емисиї будзе на соботу и на нєдзелю на 14 годзин. На тим ЛИНКУ потолковане на хтори способ мож слухац тот радио.

