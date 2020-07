ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 5. юлия, буду отримани виберанки за членох Совиту шицких месних заєднїцох на териториї општини Жабель.

Месна заєднїца Дюрдьов будзе виберац седем нових членох Совиту, Месна заєднїца Жабель дзевец, кельо и у Месней заєднїци Чуроґ, а Месна заєднїца Ґосподїнци будзе виберац седем нових членох Совиту.

У Дюрдьове виберанково места буду у просторийох Основней школи „Йован Йованович Змай“, а буду отворени од 7 по 20 годзин.

