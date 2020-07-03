Явна поволанка за хаснованє польопривредней жеми без надополнєня

ШИД – Комисия за виробок Рочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми розписала Явну поволанку за витворйованє права на хаснованє польопривредней жеми у державней власносци без надополнєня за 2021. рок.
Конкуровац можу школи, фахово польопривредни служби и социялни установи спрам дїялносци, а можу достац найвецей 100 гектари.
Можу ше приявиц и високообразовни установи и установи за запровадзованє каребних санкцийох спрам дїялносци, а найвецей 1.000 гектари.
Документи за подношенє прияви мож достац у општинскей Канцелариї за польопривреду, а прияви треба придац по 31. октобер 2020. року.