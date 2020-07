ДЮРДЬОВ – Пре нєправилне одкладанє шмеца на депониї у Дюрдьове, котре уж длуго трапи жительох того валалу, нєодлуго би мал буц ришени. Явне комуналне подприємство (ЯКП) „Чистота“ уведло наплацованє уходу на шмециско.

Гоч цени символични, главни циль наплацованя уходу праве тот же би ше зменшало одход гражданох на шмециско, а же би ше шмеце виношело опрез обисцох.

Попри тим, кажде хто ма жаданє одвойовац пластичну амбалажу, або хто то уж роби, може зоз того комуналного подприємства вжац канту котра предвидзена лєм за пластичну амбалажу. Канти, котри ше нє наплацує, находза ше у шедзиску подприємства у улїчки Святого Николи 7 у Жаблю.

