Нєшка стретнуце „Позитивна минута”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 20 годзин просторийох парохийного Каритасу, будзе отримане друге духовне друженє за старших зоз шестру служебнїцу Михаилу, под меном „Позитивна минута”.

Тема стретнуца будзе вязана за духовни живот и живот християна, о його потребох, одношеньох, потримовки и заєднїцтве.

Потреба за таку файту друженя указала ше пре духовну потримовку у часох котри за каждого християна виволанє. И надалєй тоти друженя ше буду отримовац кажди други пияток, та шлїдуюце стретнуце плановане за 17. юлий.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)