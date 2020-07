БЕОҐРАД – Пре барз вельке число охорених од ковиду-19, у Беоґрадзе буду запровадзени оштрейши мири у защити од його ширеня, наявел предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич на Радио-телевизиї Сербиї.

Уж нєшка Влада принєше даскельо мири котри ше одноша на роботни час ноцних клубох, ресторанох и кафичох, односно у наиходзацих двох тижньох буду заварти у периодзе од 23 по 6 годзин рано. Шицки студентски доми у Беоґрадзе буду заварти, а будзе забранєне и зберанє у завартим просторе вецей як 100 особом, на отвореним вецей як 500. Наявене и же ше од пондзелку будзе наплацовац кара тим хтори нє ноша защитни маски у завартим просторе и городским транспорту. Як наявел Вучич, кед тоти мири нє даю резултати, велька можлївосц же Беоґрад будзе заварти.

По епидемиолоґийних податкох аж 82,5 одсто охорених з Беоґраду, док у Войводини и централенй Сербиї ситуация под контролу.

