Знїманє за он-лайн фестивал у Польскей

ДЮРДЬОВ – Члени Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“ указали же им нїч нє може стануц на драгу кед у питаню приятельства котри роками здобувани у Ждинї на Фестивалу „Лемковска ватра”. Того року програма була знята, а видео знїмок послани орґанизатором котри го буду емитовац публики.

У програми участвовали рецитаторе Марина Барна и Иван Молнар, два народни шпиванки одшпивала Дзивоцка шпивацка ґрупа, а фолклораше одтанцовали два танци и приказали руске народне облєчиво. У програми участвовали и поетове Ваня Дула и Яким Чапко котри пречитали даскельо писнї.

