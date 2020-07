Отворена ковид-амбуланта на Подбари, на Новим населєню од нєшка робя два амбуланти

НОВИ САД – Новосадски Дом здравя отворел ище єдну амбуланту за респираторни инфекциї – у Улїци Юґ Боґдана 2 на Подбари, преноши портал 021.

Нова амбуланта будзе робиц кажди дзень од 7 до 20 годзин, а у нєй буду робиц три тими дохторох и специялиста интерней медицини.

Як сообщене зоз тей здравственей установи, пре здравствено-безпечносни причини, же би ше нє мишали пациєнти котри иду до ковид-амбуланти зоз пациєнтами котри жадаю у нєковид-амбуланти випитац чи маю коронавирус пре предоперативни пририхтованя, хемотерапию, лєбо за интервенциї котри ше робя у шпитальох, нєковид-амбуланта од нєшка премесцена зоз Нового населєня до часци амбуланти на Лиману IV котри хвильково у фази реновираня, до мобилней ординациї за лабораторийни анализи.

Тота ординация гражданом будзе доступна кажди роботни дзень од 7 до 10 годзин.

У терашнїх просторийох нєковид-амбуланти на Новим населєню почала робиц ище єдна ковид-амбуланта, так же их тераз у тей часци городу єст два, а робя 24 годзини.

За ковид-амбуланти преглашени и тоти у Знай Оґнєна Вука, амбуланта у Ветернику и новоотворена на Подбари.

Важни числа телефонох:

Амбуланта за респираторни инфекциї на Новим населєню 021/4879-225 и 021/4879-227;

Амбуланта за респираторни инфекциї у Ветернику: 064/838-21-69;

Амбуланта за респираторни инфекциї на Подбари: 021/529-090 и 021/4879-748;

Амбуланта за респираторни инфекциї у Змай Оґнєна Вука: 021/4879-450/457/458/459; 064/818 9863 и 064/818 9930;

Нєковид-амбуланта на Лиману IV: 064/808-81-66.

У Дому здравя здогадую гражданох же нє кажда слабосц и горучка виволана з инфекцию ковид-19, та прето нє треба шириц страх и панїку.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)