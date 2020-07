РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Ноцни турнир у малим фодбалу, хтори бул наявени за нєдзелю, 5. юний, одказани пре актуалну епидемиолоґийну ситуацию зоз вирусом корона.

Як гварели орґанизаторе Турниру, пре безпечносц учашнїкох и патрачох, Турнир ше одказує до дальшого.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)