И у Новим Садзе од нєшка нови мири

НОВИ САД – Пре податки епидемиоґийней служби, число охорених у Новим Садзе од ковиду-19 вше векше, а хвильково єст вкупно 301 охорени особи, та Кризни штаб за позарядово ситуациї Городу Нови Сад нєшка принєсол нови мири у защити жительства од того вирусу.

О хторих митох словох явносци сообщел городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич на конференциї за медиї.

Од нєшка обовязни маски и физична дистанца у шицких завартих просторох, дзе забранєне пребуванє вецей як пейц особох, кед нєможлїве випочитовац физичну оддалєносц.

Власнїки погосцительних обєктох треба же би преориєнтовали дїлованє на отворени часци своїх обєктох почитуюци мири защити, а Явне комуналне подприємство „Желєнїдло” муши обезпечиц почитованє тих мирох на городскей плажи Штранд и огранїчиц число нащивительох. Тото ше одноши и на СПЕНС.

Нови мири ше муши почитовац и у паркох и терховньох на отвореним, дзе ше муша ношиц маски.

Явне транспортне подприємство „Нови Сад” будзе мац обовязку пущац лєм тих путнїкох до городских автобусох хтори маю маски.

У Клинїчним центру Войводини єст 100 особи хтори затримани на лїченю, а у самоизолациї находза ше 315 особи.

