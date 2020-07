ҐОРЛИЦЕ (ПОЛЬСКА) – Вчера явносци сообщене же умар снователь и редактор „ЛЕМ.фм” радия у Ґорлицох у Польскей Боґдан Ґамбаль.

Боґдан Ґамбаль (1965-2020), бул и редактор того радия, а бул и на чолє Здруженя „Руска Бурса”.

Руснаци у Войводини го мали нагоду упознац 2017. року кед вєдно зоз редактором редакциї того радия у Прешове у Словацкей Петром Медвидьом нащивели нашо институциї. Медзи другима, и нашо Дописовательство у Руским Керестуре и Установу у Новим Садзе.

