ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї отримал вчера схадзку на хторей принєсол одредзени мири пре актуалну епидемиолоґийну ситуацию з вирусом корона.

Од вчера ознова буду запровадзени мири дезинфекциї явних поверхносцох на подручу општини, забранєне же би у завартим просторе було понад 100, а на отвореним просторе понад 500 особи.

Тиж, заняти у погосцительстве и тарґовини обовязни хасновац защитни маски и рукавици, а инспекция будзе контроловац чи ше притримую спомнутей мири превенциї.

