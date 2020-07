У Вербаше ознова роби амбуланта за ковид-19

ВЕРБАС – Як сообщел Фахови колеґиюм вербаского Дома здравя „Велько Влахович”, шицки гражданє котри ше лїча у тей здравственей установи, а котри маю симптоми вирусу ковид-19, як цо то звекшана тїлесна температура, кашель, очежане диханє, боляце гарло, треба же би ше цо скорей явели до амбуланти за ковид-19, котра ше находзи у просторийох поливалентней патронажи. По комплетним препатрунку, кед потребне дальше лїченє, дохтор упутює пациєнтох до установи шлїдуюцого уровню здравственей защити, односно компетентного общого шпиталю.

Зоз тей установи апелую на шицких гражданох општини Вербас же би ше, як и потераз, справовали одвичательно и же би ше притримовали шицких предписаних мирох защити и упутствох компетентних здравствених и епидемиолоґийних фахових службох, як и же би почитовали физичну дистанцу, ношели защитни маски у завартим простору, хасновали дезинфекцийни средства и водзели рахунку о особней гиґиєни.

Як у сообщеню наведзене, модля ше шицки пациєнти зоз симптомами ковид инфекциї же би нє уходзели до централного обєкту Дома здравя, алє же би ше явели компетентному дохторови у ковид-амбуланти, и були одвичательни спрам свойого и цудзого здравя.

Од 1. юлия роботни час ковид-амбуланти од 00 по 24 годзин, а явиц ше мож на число телефона 062/ 780 289.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)