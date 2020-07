НОВЕ ОРАХОВО – У церкви Христа Цара у Новим Орахове внєдзелю парох новоораховски о. Владислав Рац служел Службу Божу.

По законченю Служби Божей, парох о. Рац пошвецел моторки моторкашох-байкерох котри сцерпезлїво чекали опрез церкви.

Як гварел парох, вельке число моторкашох зоз Нового Орахова и Бачкей Тополї ше позберали, и гоч то можебуц у нашей заєднїци нє обичай, вон потримує їх инициятиву. Того року то треци рок же ше така подїя случує.

