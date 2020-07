У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим ТВ Маґазину будзе емитована розгварка зоз Ану Римар Симунович котра нєдавно освоєла награду на онлайн вокалним фестивалу.

Того тижня у Руским културним центре у Новим Саду отримане Мултимедиялне стретнуце на котрим госц бул писатель Владимир Кочиш, а будзе и прилог о упису студентох на Универзитет у Новим Садзе. У часци з польопривреди будзе слова о тогорочней тлачидби жита.

У ютрейшей емисиї будзе и прилог о стану беґелю у Руским Керестуре.

Такой по законченю ТВ Маґазина, на 21 годзину шлїдзи „Широки план”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)