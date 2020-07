Пошвецени нови церковни прибор

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Дня 28. юлия парох сримскомитровицки о. Владислав Варґа на початку Служби Божей пошвецел нове кадило, наспрестолни и ручни хрест и прибор за мированє.

После вецейрочней роботи на обнови церкви звонка и знука, на фасади парохиї, видзела ше и длугорочна потреба пременїц дослужене и потаргане кадило, та парох поволал парохиянох на нове виволанє и акцию.

Вирни ше крашнє одволали и назберали нє лєм за нове кадило, алє и за красни напрестолни и ручни криж. а тиж и красни прибор за мированє.

