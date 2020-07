У Коцуре отримана Рочна скупштина пензионерох

КОЦУР – Вчера, 3. юлия, у Ловарским доме у Коцуре отримана Рочна скупштина Месней орґанизациї инвалидних и других пензионерох. Скупштину отворела предсидателька Орґанизациї Андя Хромиш, а присуствовали коло 60 члени здруженя.

На дньовим шоре Рочней скупштини були 15 точки. Представени звит о роботи и финансийни звит за прешли рок, активносци котри Здруженє мало у прешлим периоду, як и плани роботи и плановани активносци за наиходзаци период. Акцент бул положени на адаптованє власних просторийох Месней орґанизациї, а прироритет їх дальше оправянє и ушорйованє їх околного простору.

Як наглашене, Здруженє предлужи зоз своїма поряднима активносцами на хасен шицких членох, як и зоз предаваньом огриви и рижних других продуктох на одложене плаценє, а тиж буду орґанизовани рижни вилєти, одходи до баньох и други єднодньово и вецейдньово екскурзиї.

По законченей официйней часци скупштини, госци и домашнї мали нагоду уживац у вечери и друженю котре пририхтали члени Здруженя.

На схадзки присуствовали и предсидатель Дочасового орґану Општини Вербас Милан Ґлушац, предсидатель Општинског здруженя пензионерох Милич Мийович, представнїки Месней заєднїци Коцур, як и представителє здруженьох пензионерох зоз Бачкого Доброго Поля и Змаєва, Добродзечного огньогасного дружтва Коцур и представителє других коцурских здруженьох.

