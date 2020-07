РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – Вноци, коло 3,30 годзин, на драги помедзи Руским Керестуром и Кулу, случело ше чежке транспортне нєщесце у хторим погинули три особи.

Як преноша медиї, нєщесце ше случело кед авто „рено меґан” злєцел з драги. На месце погинули два женски особи, штири особи превежени до шпиталю, дзе умарла ище єдна женска особа. Вожач авта (23) лєгчейше покалїчени, а утвердзене же мал 1,50 промили алкоголу у креви.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)