Прияви за Фестивал оркестрох по 10. юлий

ШИД – Прияви народних оркестрох за Фестивал „Мелодиї Руского двору“, хтори будзе отримани 1. авґуста, буду ше примац по 10. юлий, виявел за „Рутенпрес“ Златко Манько, предсидатель КПД „Дюра Киш“ хторе орґанизатор Фестивала.

По його словох, Фестивал того року нє будзе змагательного характеру и кажди оркестер будзе виводзиц даскельо композициї, а Фестивал будзе орґанизовани у складзе зоз актуалну епидемиолоґийну ситуацию.

Пре хвильково епидемиолоґийни обставини, проби секцийох у КПД „Дюра Киш“ прервани по 20. юлий.

