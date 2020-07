У вербаскей општини нови мири Штабу за позарядово ситуациї

ВЕРБАС – Як преноши сайт Општини Вербас, пре актуалну ситуацию вязану за зоперанє и гашенє епидемиї ковиду-19 на териториї вербаскей општини, по препорученю Институту за явне здравє Войводини, Штаб за позарядово ситуациї принєсол шлїдуюци мири:

Дочасово ше одказує отримованє шицких културних и явних манифестацийох; спортски манифестациї у завартим простору буду отримовани без публики, а на отвореним простору з почитованьом предписаних мирох защити; на базенох Центру за физкултуру „Драґо Йовович” потребне применїц шицки предписани мири защити; дочасово обуставени нащиви хасновательом Ґеронтолоґийного центру; забранює ше масовне зберанє вецей як 10 особох у завартим, односно 100 особох на отвореним простору; огранїчує ше робота погосцительних обєктох по 20 годзин; огранїчує ше число госцох за єдним столом на 2.

Ношенє маски обовязне у явним превозу, автобусох, такси превозкох, як и у тарґовинских, погосцительних обєктох, на пияцох, у обєктох дзе ше пририхтую бависка на щесце и бависка за забаву и ставяльньох и других; огранїчує ше число нащивительох у биоскопу (найменєй два карсцелї оддалєносци помедзи патрачох); задлужую ше директоре подприємствох, явних подприємствох, установох, орґанизацийох и руководителє орґанох локалней самоуправи же би орґанизовали роботу так же би була обезпечена робота з дому за хронїчних хоротнїкох и других нєесенциялних занятих, а порядне окончованє дїялносци же би було з применьованьом защитних средствох за занятих и хасновательох. У завартих просторийох обовязне хаснованє защитних маскох, як и хаснованє дезинфекцийних средствох, з почитованьом социялней дистанци.

Як сообщене, Штаб за позарядово ситуациї Општини Вербас предлужи провадзиц розвой епидемиолоґийней ситуациї на териториї вербаскей општини, будзе реализовац мири Влади Републики Сербиї и других орґанох, як и шицки потребни мири и активносци за зоперанє и гашенє епидемиї ковиду-19 на териториї општини Вербас.

