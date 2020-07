Нови розказ власнїком ставялньох

КУЛА – На схадзки Штабу за позарядово ситуациї Општини Кула, предсидатель Штабу Дамян Милянич принєсол Розказ по хторим ше розказує власнїком ставляльньох и шицких обєктох хтори маю дїялносц бавискох на щесце, на териториї општини Кула, же би превжали шлїдуюци мири.

Треба дефиновац роботни час од 7 по 21 годзин, починаюци од 4. юлия, обезпечиц защитни и дезинфекцийни средства за занятих, присутни у обєктох треба же би отримовали розстоянє од 1,5 метери, як и же би заняти поряднє окончовали дезинфекцию обєкту.

