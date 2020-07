Одорвана табла з ознаку Националного совиту

БАЧИНЦИ – У ноци медзи штвартком и пиятком, нєпозната особа одорвала и однєсла таблу з ознаку Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох хтора на будинок Месней заєднїци поставена штредком децембра прешлого року, кед канцелария урядово отворена.

Предсидатель Совиту МЗ хтори Дьордє Стевич накадзи збачел же табли нєт о тим обвисцел Владислава Папуґу, кородинатора Подручней канцелариї и Бориса Надя, предсидателя КПД „Драґутин Драґен Колєсар“, а вони обвисцели Национални совит Руснацох и полицию хтора направела записнїк.

У краткей вияви Папуґа и Надь за Рутенпрес гварели же слово о вандализме нєодвичательного поєдинца и же обчекую же будзе пренайдзени и же будзе одвитовац за тото цо зробел, а таке становиско ма и Зденко Лазор з Бикичу, подпредсидатель Националного совиту.

