Здруженє „Байкаˮ отримало промоцию каталоґу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох „Байкаˮ вчера у Ресторану „Червена ружаˮ отримало промоцию каталоґу „Пакет сувенирохˮ.

Каталоґ представя приказ продуктох членох Здруженя, алє и даскелїх керестурских продуковательох.

У каталоґу кажди член Здруженя висликовани зоз своїма ручнима виробками, як цо: природни, пахняци мидла, вишивани хлєбовки, ткани керпарки, медовнїки, рижни сувенири з рускима мотивами, геклани бависка и торбички, алє и природни овоцово соки, мед, домашнї айвар и инше.

Здруженє средства за тот проєкт достало прешлого року у децембру од Заводу за родну ровноправносц, медзитим пре шветову пандемию з вирусом корона, орґанизация роботи була очежана, та проєкт реализовани у юнию, два мешаци познєйше як було заплановане.

На виробку каталоґу участвовали и ґрафични инжинєр Златко Емейди хтори поробел дизайн каталоґу, а за фотоґрафованє бул задлужени Любомир Дудаш.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)