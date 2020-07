Нєвидлїви нєприятель – у дисциплини ратунок

Випатрало нам же ше живот помали врацел до нормалних цекох, або зме лєм так барз сцели вериц до того же вирус ослабел и кус покус щезнє на горучави, та ше людзе цалком опущели, а гевтих препоручених мирох ридко ше дахто притримовал. Маски ше углавним нє ношело, гужви були як и пред Пандемию, на улїцох и по тарґовинских центрох.

Дошлєбодзени преслави матурох, спортски змаганя, та ше почало кус покус креїрац и збуваня у култури, хтори були медзи першима преселєни з явного простору до онлайн окруженя, до виртуалного швета.

Алє бул то лєм наш кратки интермецо, нашо краткотирваце привидзенє, хторе швидко щезло зоз нову габу инфицированих пациєнтох и з новима жирячисками тей хороти ширцом жеми: у Новим Пазаре, Тутину, Краґуєвцу, Ужицу, Беоґраду…, епидемиолоґийна слика нашей каждодньовосци ше з дня на дзень погоршує. Остава дилема чи зме пребарз швидко утаргли найрестриктивнєйши мири у Европи, чи ше з тим вирусом чежко вибори чловечество у 21. вику, бо ше указало жє вирус нєпреривно присутни и шири ше ширцом Планети.

Док нєвидлїви нєприятель, обераци вирус корона нє указує знаки вистатосци, нє спомалшує свою активносц, нїч му нє завадза, та анї горучава, хаснує людски цела же би ше множел, дотля чловечество безпомоцно з каждим дньом планетарно чишлї кельо инфицированих и кельо умартих, алє рестриктивни мири ше заш лєм ублажую, без огляду на числа, з обгрунтованьом же живот нє може стануц. Загрожене цале чловечество.

Шицко цо по тераз о вирусу корона поведзене у остатнїх даскельо мешацох, скоро нїч нє розяшнєне нам обичним гражданом. Евидентне же ше вирус множи, поєдинєц може буц асимптоматски, лєбо зоз барз благима симптомами, хтори дахто анї нє обачи, аж по ситуацию котра може привесц по шмерц. И без огляду на високи технолоґийни розвой чловечества у 21. вику, дзе людзе имунизовани, вирус нам указал кельо зме крегки и безпомоцни и кельо зме хвильково у його власци.

Як би поведли стари Латинє: „Post nubila Рhoebus” – треба лєм знац же после каждей чежкосци приходзи и олєгчанє. Подїї у живоце ше одбуваю циклично и тото цо ше нам хвильково случує то лєм єдна фаза у вельким кругу. Панїка нам найменєй потребна, шицко преходзи, та и тото раз лєм прейдзе.

Обераци вирус корона охаби вельки пошлїдки на чловечество, нє лєм гевти видлїви материялни, алє и духовни. Народна мудросц гвари же сцерпени спашени. У дисциплини нам ратунок.

