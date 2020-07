У транспортним нєщесцу тройо погинули, двойо чежко покалїчени

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – У чежким транспортним нєщесцу хторе ше случело внєдзелю рано на 3,30 годзин, на драги медзи Руским Керестуром и Кулу, погинули три млади особи, а два чежко покалїчени.

Нєщесце ше случело кед авто „рено меґанˮ, у хторим були шесцеро путнїки, злєцел з драги до ярку и преврацел ше.

Три млади женски особи – Б. Дю. (23) зоз Нового Саду, и малолїтни особи Т. Ґ. (15) зоз Вербасу и М. Ф. (17) зоз Кули, погинули у нєщесцу, а два особи, тиж малолїтни, дзивче М. С. (14) зоз Кули и леґинь Й. В. (17) з Руского Керестура, у чежким здравственим стану и з чежкима покалїченями превежени зоз Общого шпиталю у Вербаше на Институт за здравствену защиту дзецох и младих Войводини у Новим Садзе. По остатнїх нєурядових информацийох з Дзецинского шпиталю у Новим Садзе, покалїчени и далєй у чежким здравственим стану, алє су животно нє загрожени.

Вожач превозки, М. С. (23) з Руского Керестура, у нєщесцу лєгчейше покалїчени, а зоз Министерства нукашнїх дїлох сообщене же после тестованя утвердзене же мал 1,5 промили алкоголу у креви. Одредзене му затримованє од 48 годзини и шлїдзи му приводзенє з виновну прияву пред Висше явне тужительство у Зомборе.

По нєурядових информацийох, нїхто у превозки нє бул закапчани зоз сиґурносним ременьом.

Пре чежке транспортне нєщесце у хторим погинули три, а покалїчени два особи, на териториї општини Кула ютрейши дзень, 7. юлий, преглашени за Дзень жалосци.

