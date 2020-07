Нє лєгко шведочиц Исуса Христа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Коло петнац вирних стретло ше пияток, 5. юния, у Каритасовей сали зоз шестру Михаилу на „Позитивней минути”, а тема стретнуца були „Стаємни и пременлїви збуваня у Церкви”.

Тото стретнуце представя роздумованя котри дзеля шестра и вирни керестурскей парохиї. Як длугорочни катехета, ш. Михаила пояшнєла вирним цо шицко стаємне, а цо пременлїве у Церкви, здогадла на Седем Святи Тайни, почитованє Исуса Христа у Пресвятей Евхаристиї каждого першого пиятку, аж и заохоцела вирних на тоту, у Керестуре покус забуту побожносц.

Стретнуце закончене зоз поставяньом питаньох и медзисобним дзелєньом искуствох присутних.

Нове стретнуце заказане за 17. юлий, провадзаци препорученя ситуациї зоз иснуюцу епидемию.

