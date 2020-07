Водица – центер стретнуцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Означуюци Школярски дзень у Водици внєдзелю, 5. юлия, стретли ше домашнї школяре зоз Руского Керестура, зоз парняками з Коцура, Кули и Суботици.

Службу служел керестурски парох о. Михайло Малацко, коцурски парох о. Владислав Рац, а под час Служби дзеци ше мали нагоду висповедац при о. Платонови Салакови, ЧСВВ, зоз Кули, и при керестурскому капеланови о. Владимирови Медєшови.

Керестурски парох о. Михайло Малацко у казанї визначел же би Водица требала буц центер стретаня, место дзе би шицки могли присц стретнуц ше. Школяре, штредньошколци и студенти у казанї послухали слово о Богу котри вше актуелни.

После Служби, керестурски млади порихтали закуску за шицких присутних, а дзеци вихасновали нагоду же би ше дружели у ґрупох, притримуюци ше безпечней дистанци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)