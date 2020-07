Закончени паркинґ опрез нововербаскей парохиї

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей парохиї Святого Владимира у Новим Вербаше закончени роботи на вибудови паркинґ простору опрез самей церкви. Як визначел парох нововербаски о. Иґор Вовк, парохия Святого Владимира, после 60 рокох, конєчно ма ушорени паркинґ.

– Општина Вербас, на чолє зоз предсидательом Дочасового орґану ОВ Миланом Ґлушцом, зложели ше зоз тим же церкви наисце потребни паркинґ и же досц було нєвитворених обецункох. Парохиянє потераз нє мали дзе паркирац свою превозку кед приходзели до церкви – гварел о. Вовк.

Правенє паркинґу финансовала Општина Вербас. За шицку роботу коло вибудови задлуженe було ЯКП „Стандард” Вербас, а помогли и парохиянє, як и людзе добрей дзеки.

Як гварел на концу парох о. Вовк, шицки парохиянє, а и вон сам, презадовольни зоз новим паркинґом опрез нововербаскей церкви.

