Предлужени роботни час лєтних баштох

КУЛА – Штаб за позарядово ситуациї општини Кула вчера принєсол пременку на уж постояци мири вязани за актуелну ситуацию ришованя и зопераня епидемиї ковид-19. Пременка ше одноши на роботни час погосцительних обєктох на териториї општини Кула хтори маю лєтни башти.

Роботни час таких обєктох предлужує ше до 23 годзин, и одноши ше лєм на лєтни башти.

Од 21–23 годзин будзе ше вислуговац лєм у баштох погосцительних обєктох. Погосцителє хтори нє маю лєтну башту буду робиц до 21 годзин.

Здогаднїме же Штаб за позарядово ситуациї општини Кула всоботу, 4. юлия, принєсол одлуку же ше у завартим просторе число людзох на вешельох и сходох огранїчує до 100 особи, а на отвореним до 500 зоз притримованьом физичней дистанци од 1,5 метери. Роботни час погосцительних обєктох, як и роботни час ставяльньох, треба же би бул од 7 по 21 годзин, а уводзи ше и дезинфикованє шицких явних установох.

Тиж гварене же епидемийна ситуация у општини Кула у порядку, алє же мири принєшени пре зопаранє преношеня едипемиї зоз других општинох.

