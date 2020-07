Побиду однєсла Сербска напредна странка

ДЮРДЬОВ – Вєдзелю, 5. юлия, були отримани виберанки за членох Совиту шицких месних заєднїцох на териториї општини Жабель.

Найвецей гласи на териториї цалей општини достала Сербска напредна странка (СНС). За членох Совиту месних заєднїцох виберало ше 32 кандидатох. Вкупна виходносц у цалей општини була 32,12 одсто, односно од вкупного числа уписаних гласачох котри виноши 21 637, а на гласанє вишли 6 950 гражданє.

У Дюрдьове виходносц була 30,44 одсто, односно 1 271 гласач вишол на гласанє. Виберанкови дзень у Дюрдьове прешол без нєправилносцох и векших проблемох. Мири защити були почитовани, шицки ношели защитни маски и почитовало ше социялну дистанцу.

