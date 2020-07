Нєшка Дзень жалосци

КУЛА – Пре чежке транспортне нєщесце хторе ше случело внєдзелю рано на драги Кула–Руски Керестур, а у хторей настрадали Б. Дю. (23) зоз Нового Саду, Т. Ґ. (15) зоз Вербасу и М. Ф. (17) зоз Кули, Општинска рада у Кули на вчерайшей схадзки принєсла заключок по хторим вовторок, 7. юлий, преглашени за Дзень жалосци у општини Кула.

Орґани, орґанизациї и други правни особи хтори визначую заставу, обовязни на пол копиї спущиц заставу Републики Сербиї, заставу АП Войводини и заставу Општини Кула. Радиодифузни орґанизациї за информованє на териториї општини Кула у своїх програмох длужни емитовац Одлуку о преглашеню Дня жалосци же би место гумористичних, забавних, фолклорних и других емисийох забавного характеру емитовали музику и емисиї прикладни Дню жалосци и же би ускладзели програмску шему Дню жалосци.

Под час Дня жалосци забранєне емитованє народней и забавней музики и отримованє забавних програмох на явних местох. Дзень жалосци у спортских галох, на стадионох и бавилїщох, означує ше зоз спущованьом на пол копиї заставох Републики Сербиї, АП Войводини и Општини Кула.

