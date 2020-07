У Жаблю ознова отворена ковид-амбуланта

ЖАБЕЛЬ – У Жаблю ознова почала робиц амбуланта за ковид-19 котра отворена кажди дзень од 7 по 17 годзин.

Ковид-амнуланти отворени и у Чуроґу и у Ґосподїнцох, пре векшу безпечносц пациєнтох. Як сообщел директор Дома здравя Жабель, модля ше шицки пациєнти котри чувствую даяки симптоми, як цо звекшана тїлесна температура, боляце гарло, очежане диханє, най перше наволаю до ковид-амбуланти же би им дохторе на таки способ дали инструкциї як далєй поступац. Так ше зменша число людзох у амбуланти, а источашнє и ризик од ширеня тей хороти.

Числа телефонох на котри гражданє можу волац за информациї о ковиду-19 шлїдуюци: ковид-амбуланта Жабель – 064 805 72 36, и ковид-амбуланта Чуроґ – 064 805 7226.

Зоз тей установи апелую на ношенє маскох, окреме у завартим.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)