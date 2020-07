РВК обявела конєчни резултати

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) 5. юлия прилапела Звит о вкупних резултатох виберанкох за народних посланїкох Народней скупштини.

Конєчни резултати потвердзую же лїстина Сербскей напредней странки „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА НАШО ДЗЕЦИ” освоєла 60,65 одсто гласи на парламентарних виберанкох, односно 188 мандати у будуцим скупштинским зволаню.

Лїстина ИВИЦА ДАЧИЧ –„Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма” освоєла 10,38 одсто гласи и им припадаю 32 посланїцки места.

Лїстина АЛЕКСАНДАР ШАПИЧ – ПОБИДА ЗА СЕРБИЮ освоєла 3,83 одсто гласи, односно 11 мандати у Скупштини.

До Народней скупштини вошли и меншински партиї:

Лїстина „Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Союз войводянских Мадярох – Иштван Пастор” освоєла 2,23 одсто гласи дзекуюци котрим будзе мац 9 мандати;

Лїстина АКАДЕМИК МУАМЕР ЗУКОРЛИЧ – ЛЄМ ПРОСТО – Странка правди и помиреня (СПП) – Демократска партия Македонцох (ДПМ) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Демократска партија на Македонците (ДПМ) освоєла 1 одсто гласох, та будзе мац 4 мандати;

Лїстина „АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – УЈЕДИЊЕНА ДОЛИНА / ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – LUGINA E BASHKUAR” освоєла 0,82 одсто гласох за 3 мандати;

Лїстина СДА Санджаку др Сулейман Уґлянин / SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin достала 0,77 одсто гласох и у зволаню Народней скупштини будзе мац 3 мандати.

Право гласа на виберанкох отриманих 21. юния и 1. юлия мали вкупно 6.584.376 гласаче котри уписани до виберацкого списку, а свойо виберанкове право на 8.433 виберацких местох вихасновали 3.221.908 гласаче, односно 48,93 одсто.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)