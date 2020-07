Обявени и резултати покраїнских виберанкох

НОВИ САД – И Покраїнска виберанкова комисия (ПВК) обявела Звит о конєчних резултатох виберанкох за посланїкох у Скупштини АП Войводини котри отримани 21. юния и 1. юлия.

Як ПВК сообщела, од вкупно 1.696.292 особох зоз правом гласа на покраїнски виберанки вишли 852.972 гласаче.

Найвецей гласи достала лїстина Сербскей напредней странки „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА НАШО ДЗЕЦИˮ котра достала 498,495 гласи и 76 мандати;

Лїстина ИВИЦА ДАЧИЧ –„Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма” достала 90.512 гласи, односно 13 мандати;

За Союз войводянских Мадярох „Vajdasági Magyar Szövetség” – Pásztor István – „Союз войводянских Мадярох” гласали 75.218 особи, и освоєли 11 мандати;

„Войводянски фронт” – зєдинєни за демократски Нови Сад (Лиґа социялдемократох Войводини, Войводянска партия и Вєдно за Войводину) достал 41.455 гласи, односно 6 мандати;

Коалиция „Метла 2020ˮ достала 35.4790 гласи и 5 мандати;

Лїстина „ЗА КРАЛЬОВИНУ СЕРБИЮ – ЗА СЕРБСКЕ ВОЙВОДСТВОˮ (Рух обнови Кральовини Сербиї, Монархистични фронт) – Жика Ґойкович достала 34.083 гласи и 5 мандати;

Лїстина „Др ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ – СЕРБСКА РАДИКАЛНА СТРАНКA” достала 26.489 гласи и 4 мандати.

Скупштина АП Войводини ма вкупно 120 посланїкох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)