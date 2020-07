Визначела ше найстарша икона водицовей мариї

У историяту нашого єдиного Марийового святилїща на тих просторох – Водици, стої записане як ше Пречиста Дїва Мария велїм хорим обявйовала у сну. Поготов тим цо були з далєка, Мария у сну поведла же би пошли на паломнїцтво до того єй места, и як стої записане, у Водици чудесно виздравйовали.

Же ше и у нєшкайших часох случує подобне Марийово надихнуце, потвердзело ше нєдавно. Таке духовне искуство дожила монахиня, шестра служебнїца Михаїла Воротняк хтора тераз службує у Руским Керестуре. Як виприповедала, початком априла, кед зме жили у изолациї пре епидемию корони, шнїла нєзвичайни сон.

„Я ВАМ МОЖЕМ ПОМОГНУЦ”

– Було точно 1. априла, рано сом ше зобудзела и перша думка ми була же сом шнїла Марию Водицову и нє було ми ясне одкадз ми таке пришло. Слова „Обрацце ше ґу мнє, я вам можем помогнуцˮ сом почувствовала же приходза праве од нєй, Мариї Водицовей. Од того дня сом почала штудирац же у Водици єст вельо места за молитву, як цо пещера, церква, криж… Почала сом читац Водицову кнїжку и нашла сом записане же 1861. року Рамачово дали намальовац икону Мариї зоз дзецком. Значи, нарок будзе 160 роки як тота икона намальована – дознаваме од ш. Михаїли.

О тей своєй инспирациї вона виприповедала и парохови о. Михайлови Малацкови и другим, хтори ше вєдно зоз Церковним одбором постарали далєй покончиц зоз икону. Понеже Водицова церква под защиту держави, т. є. Покраїнского заводу за защиту памятнїкох, поволани їх фаховци, и як дознаваме од пароха о. Малацка, концом мая, єдней ноци, бо требало условия без шветлосци, вони и пришли и вискенирали икону зоз ласерами. За тераз, ище на парохию нє сцигли даяки урядово информациї о стану икони, алє сиґурне же потребна єй реставрация. Як наглашел парох, праве єй ювилей од мальованя будзе и красна нагода за тото.

ПОТРИМУЄ ДОЖИЦ БОГА

Як познате, богослуженя у наших церквох нє було под час епидемиї вируса корона, алє на першей Служби Божей у Водици, на швето Вознесениє Господнє 21. мая, икона Водицовей Мариї на окремним столку була виложена и оквицена коло олтара у лєтней водицовей каплїци, а парох и вирних поинформовал о єй ювилею и планованей реставрациї.

Икона на тим месце стала, а нєодлуга, на Сошествиє Св. Духа, т. є. на Русадля и Завитни дзень, положена є з лївого боку у церквочки на столку, нє на муре як скорей, же би була видлївша вирним и прицагла их на молитву.

Праве тото и улога икони, же би помогла тому хто ше на ню припатра, духовно ше стретнуц з Богом. Тото визначує и ш. Михаїла.

– Правда же нашо святилїще Водица баржей познате по студзенки и єй чудотворней води, дзе ше стали велї чудесни тїлесни и духовни виздравеня. Но, тото нове дожице инспирує нє забувац, же праве Мария централна особа у Водици, тота цо нам указує на свойого сина Исуса – Бога, так як намальоване и на тей икони, дзе єй рука указує на Исуса. А икона нє прикраска, алє є ту же би ше пред ню модлєло. Фаховци икону скенирали и будзе ше ю реставровац, та ше наздаваме же и ми, а и будуци поколєня, похопиме єй вредносц, насампредз єй духовну вредносц за нас – гварела ш. Михаїла.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)